В Житомирской обл. численность КРС выросла на 10,8%

В Житомирской области за январь-сентябрь т.г. во всех категориях хозяйств численность крупного рогатого скота выросла к началу года на 10,8% - до 266,7 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в сельхозпредприятиях области также в указанном периоде отмечается незначительный рост численности КРС. На 10 октября т.г. здесь содержалось 91,6 тыс. голов.

Основными путями наращивания численности КРС в области Н.ДЕЙСАН назвал собственное возобновление и закупка молодняка в личных крестьянских хозяйствах для выращивания и откорма.

В целом, на 1 октября т.г. сельхозпредприятия региона подписали 2 тыс. 127 договоров контрактации молодняка КРС у населения для выращивания и откорма, уже закуплено 789 голов скота.

Напомним, что для Житомирской области проблема сокращения численности КРС остается актуальной уже многие годы.