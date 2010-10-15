Аграрии Житомирской области увеличили производство молока

В Житомирской обл. производство молока в агроформированиях выросло к аналогичному прошлогоднему периоду на 0,3 % - до 72,4 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

При этом он уточнил, что " в указанном периоде в хозяйствах Андрушевского района валовый надой молока вырос в 1,7 раза, а Житомирского - в 1,8 раза, Брусиловского - в 1,2 раза".

Н.ДЕЙСАН добавил, что наибольший валовый надой молока получен в хозяйствах Попельнянского района- 13 тыс. 008 тонн, а также Ружинского (11 тыс. 516 тонн), Овручского ( 6 тыс. 530 тонн), Новоград-Волынского- также 6 тыс. 530 тонн и Андрушевского ( 4 тыс. 724 тонн) районов.

"Уменьшение валового производство молока в среднем на 11,2 - 32,1 % допустили агроформирования Малинского, Бердичевского, Володарско-Волынского, Коростенского и Малинского районов ", - сказал он.

Зампредседателя Житомирской облгосадминистрации также отметил, что одновременно с этим в указанном периоде в агроформированиях Житомирской области улучшился показатель среднего надоя молока от коровы (за 9 мес. его надоено в среднем 2 тыс. 391 кг , что на 270 кг или 12,7 % больше аналогичного прошлогоднего показателя -УНИАН).

"За девять месяцев года больше всего надоено молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях Брусиловского ( 4185 кг.), Ружинского ( 3467 кг) и Попельнянского районов Житомирщины",- добавил Н. ДЕЙСАН.