Украина соберет рекордный урожай сои – эксперты

Украина в текущем сезоне соберет рекордный урожай сои на уровне 1,6 млн. тонн в бункерном весе, что на 53% больше против 1,04 млн. тонн в предыдущем сезоне. Потенциал внутреннего потребления оценивается на уровне 800 тыс. тонн (650 тыс. тонн), экспорта – 750 тыс. тонн (262 тыс. тонн).

Такие обновленные прогнозы опубликовало ИА "АПК-Информ".

По данным экспертов, в настоящее время на украинском рынке соевых бобов отмечается положительная ценовая тенденция. Рост цен в первую очередь обусловлен желанием привлечь дополнительные объемы данной культуры. При этом, как отмечают покупатели, несмотря на повышение цен спроса, количество предложений маслосемян остается недостаточным. На сегодняшний день переработчики в большинстве своем озвучивают закупочные цены на сырье в диапазоне 3100-3250 грн./т без учета стоимости доставки.

Напомним, что на прошедшей неделе закупочные цены большинства компаний не превышали уровня 3200 грн./т без учета стоимости доставки.

По мнению аналитиков, учитывая перспективы валового сбора сои в текущем году после накопления переработчиками основных запасов сырья, возможна стабилизация и даже снижение цен. С другой стороны, недостаток предложений высококачественной сои, а также возможный рост цен на нее и продукты переработки на мировом рынке в перспективе будут оказывать поддержку внутренним ценам.