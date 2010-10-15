Минэкономики предлагает расширить ассортимент товаров с регулируемыми ценами

Министерство экономики Украины предлагает расширить ассортимент товаров, на который распространяется государственное регулирование цен. Соответствующий проект постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы ценообразования на отдельные виды товаров для основных социальных и демографических групп населения» опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается установить на муку пшеничную и ржаную, хлеб, макаронные изделия, сахар, масло подсолнечное предельные снабженческо-сбытовые надбавки не выше 5% к оптово-отпускной цене субъекта хозяйствования и предельные торговые (розничные) надбавки не выше 10% цены закупки без учета расходов на их транспортировку в междугородном сообщении; на крупы, говядину, свинину, мясо птицы, сало, колбасы вареные, сосиски, сардельки, рыбу свежую, селедку, молоко, творог, сыр, спред, сметану, масло сливочное, яйца куриные, картофель, капусту, морковь, свеклу, лук, чеснок, детское питание и товары для детей предельные снабженческо-сбытовые надбавки не выше 10% к оптово-отпускной цене субъекта хозяйствования и предельные торговые (розничные) надбавки не выше 10% цены закупки без учета расходов на их транспортировку в междугородном сообщении.

Кроме того, предлагается установить рентабельность производства (без учета стоимости сырья) при упаковке (фасовке) продовольственных товаров, на которые введено государственное регулирование, на уровне не выше 5%; и рентабельность производства детского питания на уровне не выше 10%.

Также документом предлагается ввести декларирование изменения оптово-отпускных цен Советом министров АР Крым, областными, Киевской и Севастопольской городскими госадминистрациями на муку пшеничную и ржаную, хлеб, макаронные изделия, сахар, масло подсолнечное, крупы, говядину, свинину, мясо птицы, сало, колбасы вареные, сосиски, сардельки, рыбу свежую, селедку, молоко, творог, сыр, спред, сметану, масло сливочное, яйца куриные.

Документом предлагается утвердить порядок установления цен на продовольственные товары, относительно которых введено государственное регулирование методом установления торговых надбавок.

Согласно порядку, декларированию подлежат изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары в случае, когда эти цены увеличиваются на протяжении месяца более чем на 1%. Если продовольственные товары, относительно которых введено государственное регулирование цен, являются сырьем для производства других социально значимых продовольственных товаров, цены на которые регулируются, то изменение оптово-отпускных цен на такие товары, в случае увеличения на протяжении месяца более чем на 1%, подлежит декларированию.

Не подлежит декларированию, на протяжении маркетингового года, увеличение цены в пределах до 1% включительно за каждый месяц, но не больше 3% с даты предыдущего декларирования или изменения цен.