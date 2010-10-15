В Винницкой обл. производство шоколадных изделий выросло

В январе-сентябре 2010 года производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 93,4%, или 10,467 тыс. тонн, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года - до 21,672 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, увеличение производства шоколадных изделий в январе-сентябре 2010 года произошло благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области, и ростом спроса на нее.

В сентябре 2010 г. по сравнению с августом производство шоколадных изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 25,33%, или 0,651 тыс. тонн, – до 3,221 тыс. тонн, а по сравнению с сентябрем прошлого года возросло на 28,58%, или на 0,716 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и "Винницкая конфетка".