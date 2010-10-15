ВАП просит Президента восстановить должность вице-премьер-министра по вопросам АПК

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) обратилась к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой рассмотреть возможность восстановления должности вице-премьер-министра Украины по вопросам АПК и Виктора СЛАУТУ на этом посту.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ВАП.

«Учитывая количество проблемных вопросов, которые существуют в АПК Украины, приоритетность АПК как одной из ключевых отраслей экономики, сегодня стоит сохранить эту должность с целью реального улучшения ситуации и решения всего комплекса проблем отрасли. Кроме того, пекари убеждены, что стоит оставить на этом посту В.СЛАУТУ, который имеет многолетний опыт работы в АПК, а также занимает активную позицию относительно реального решения проблемных вопросов», - говорится в сообщении.

«Только по нескольким последним месяцам по инициативе В.СЛАУТЫ на высоком государственном уровне поднимались важные вопросы, которые годами никто не хотел даже обсуждать. Виктор Андреевич проявил себя эффективным государственным управленцем, который мог реально повлиять на ситуацию. И учитывая то количество нерешенных проблем, такие кадровые изменения в правительстве могут иметь негативные последствия», - отметил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир СЛАБОВСКИЙ.

Как сообщил УНИАН, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) негативно оценивает упразднение должности вице-премьер-министра по аграрным вопросам.

Справка УНИАН. 13 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Виктора СЛАУТУ от должности вице-премьер-министра Украины и назначил советником Президента.

«У нас со вчерашнего дня нет вице-премьера по селу. Мы считаем, что это неправильно, потому что мы уже наблюдали, что происходит, когда нет вице-премьера по селу. Мы считаем, что это решение неправильное и его нужно поправлять», - сообщил президент УЗА В.КЛИМЕНКО.

Напомним, 13 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Виктора СЛАУТУ от должности вице-премьер-министра Украины и назначил советником Президента.