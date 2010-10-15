Присяжнюк: ВТО не применит к Украине сенкций за введение квот на экспорт зерна

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК не прогнозирует применение санкций со стороны ВТО к Украине из-за введения квот на экспорт зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Не ожидаем никаких санкций», - сказал он.

По словам министра, обеспечение продовольственной безопасности страны в продовольственном и фуражном зерне – это вопрос каждой страны.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что даже в резолюции Организации Объединенный Наций 1975 года четко сказано, то продовольственная безопасность страны – это не только право, но и обязательство правительства этой страны.

«В рамках ВТО это предусмотрено, и даже в рамках сегодняшних протокольных согласований с ЕС по зоне свободной торговли также предусмотрено, что если мы доходим до минимума в экспортных возможностях, мы имеем право ограничивать экспорт», - сказал он.

Справка УНИАН. Эксперты оценивают экспортные возможности Украины в текущем маркетинговом году на уровне 15 млн. тонн. В то же время, по данным на 13 октября т.г. Украина экспортировала 4 млн. тонн зерна.

Министерство экономики Украины инициирует внедрение квоты на экспорт зерна в объеме 2 702 тыс. тонн до 31 декабря 2010 года. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления Кабинета министров, размещенном на сайте Минэкономики.

Согласно документу, предлагается квоту на экспорт пшеницы установить в размере 500 тыс. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 200 тыс. тонн, а также по 1 тыс. тонн – ржи и гречки.