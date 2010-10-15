МинАП снизило прогноз производства сахара в 2010 году на 5%

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз производства сахара в текущем году на 5% - до 2 млн. тонн.

Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в Киеве министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Сейчас мы прогнозы даем в объеме 2 млн. тонн», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что ранее министерство прогнозировало производство сахара в объеме 2,1-2,2 млн. тонн.

По словам министра, снижение прогноза связано с тем, что производители «с осторожностью дают объемы производства сахара и сахаристость», в связи с чем часть сахара остается вне баланса. Он сообщил, что подтверждением этому стал 2009 год, когда согласно балансам дефицит сахара на внутреннем рынке составлял около 600 тыс. тонн, но импорт 260 тыс. тонн оказался достаточным, свидетельством чему, по словам министра, является присутствие сахара на внутреннем рынке, не учтенного балансом.

«Сегодня беспокойств, что будут проблемы с сахаром, нет», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК, заявив, что Украина ожидает от Российской Федерации разрешения на экспорт 150 тыс. тонн сахара в РФ без таможенных пошлин.

Кроме того, он сообщил, что на встрече с представителями из Саудовской Аравии обсуждался вопрос о том, чтобы рассмотреть возможность поставки украинского сахара в Саудовскую Аравию.