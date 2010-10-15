Запасы зерна в Украине на 1 октября снизились на 24%

В Украине на 1 октября этого года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 17,9 млн. тонн зерна, что на 24% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины. В том числе, имелось 9,9 млн. тонн пшеницы, 3,2 млн. тонн ячменя, 3,3 млн. тонн кукурузы и 0,4 млн. тонн ржи.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 10,5 млн. тонн зерна (на 21% меньше прошлого года), в том числе, 5,7 млн. тонн пшеницы, 2,2 млн. тонн ячменя, 1,5 млн. тонн кукурузы, 0,1 млн. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 7,4 млн. тонн зерна (на 26% меньше), в том числе, зернохранящие – 5,5 млн. тонн (на 21% меньше).

Запасы семян подсолнечника составляли 4,3 млн. тонн (на 30% больше, чем на 1 октября 2009г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 2 млн. тонн (на 38% больше), в предприятиях, которые осуществляют его переработку и хранение, – 2,3 млн. тонн (на 23% больше, чем в прошлом году).