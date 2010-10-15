В Украине на 1 октября озимые посеяны на площади 4,9 млн. га

В Украине на 1 октября озимые на зерно и зеленый корм (включая рапс) посеяны на площади 4,9 млн. га, что на 10% меньше аналогичного показателя 2009 года.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, зерновые на зерно посеяны на площади 3,9 млн. га, что на 4,7% меньше, чем в прошлом году.

Для обеспечения урожая в 2011 году аграрные предприятия (кроме малых) на 1 октября т.г. провели подготовку почвы под сев озимых культур (включая чистые пары) на площади 6,6 млн. га, что на 8,9% меньше, чем на 1 октября 2009 года. Зяблевая обработка почвы проведена на площади 2,6 млн. га, что на 2,3% больше, чем в прошлом году.