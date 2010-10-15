Тигипко: в регионах откроют 5 оптовых продуктовых баз для стабилизации цен

Правительство планирует профинансировать строительство пяти оптовых продуктовых баз в разных регионах Украины для стабилизации ценовой ситуации на продовольственном рынке.

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он объяснил рост цен на продукты сельского хозяйства отсутствием специализированных торговых центров и баз хранения продуктов. Вице-премьер-министр отметил, что в Украине практически перестала существовать сеть овощных баз, и сельхозпроизводители фактически потеряли возможность хранить и реализовывать свою продукцию.

«Сельское хозяйство будет тогда, когда мы создадим избыток продуктов, а с другой стороны, создадим мощности для хранения этих продуктов. Все овощные базы, которые были раньше, практически похоронены. Нет холодильников. По стране мы будем строить, государство будет строить, пять мощных оптовых продуктовых баз. Аналог сегодня есть во Львовской области», - сказал С.ТИГИПКО.

Он также отметил, что на сегодняшний день правительство разработало систему мер, реализация которых поможет возродить производство сельскохозяйственной продукции.

По его словам, Кабмин разрабатывает программу строительства холодильников, которая предусматривает создание возможностей для привлечения инвестиций, а также снижения налоговой ставки. По словам С.ТИГИПКА, определенные полномочия получат облгосадминистрации, которые «также будут думать о коммунальных возможностях в этом направлении».

Также, по словам вице-премьера, отрабатывается механизм функционирования «складских свидетельств», которые могут выполнять функцию залога, механизмы совместного кредитования и страхования сельхозпроизводителей.

«Мы отрабатываем сокредитование сельского хозяйства, которое бы сбило ставку. Условно говоря, есть банк, пусть он и кредитует. Мы входим со своим ресурсом, только он дает пусть под 24%, а мы даем под 45%, ставка 50 на 50 процентов», - отметил вице-премьер-министр. Кроме того, по его словам, правительство намерено усовершенствовать систему госзакупок продукции сельского хозяйства у Государственного резерва Украины.

«Мы должны зимой, в начале весны финансировать госзакупки в госрезерв. Потому что, если мы начинаем сейчас включаться, это очень дорого, с одной стороны, и с другой стороны, ломаем рынок», - подчеркнул С.ТИГИПКО. Реализация этих мероприятий, по его мнению, даст возможность возобновить производственные мощности сельского хозяйства.