Аграрии Украины на 1 октября собрали 34 млн. тонн зерна

Аграрии Украины по состоянию на 1 октября 2010 года собрали 33,9 млн. тонн зерна, что на 12,8% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, зерновые и зернобобовые культуры собраны с площади 13 млн. га, что на 4% ниже аналогичной даты 2009 года, средняя урожайность составляет 25,8 ц/га.

В частности, пшеницы собрано 17,5 млн. тонн, что на 19,3% меньше, чем на 1 октября 2009 года, ячменя – 8,9 млн. тонн (на 19% меньше). Ржи собрано 493 тыс. тонн (на 50,8% меньше), овса – 490 тыс. тонн (на 37,3% меньше), проса – 120 тыс. тонн (на 14,2% меньше). Гречки собрано 134 тыс. тонн (на 72% меньше), риса – 116 тыс. тонн (на 68,9% больше). Кукурузы собрано 5,5 млн. тонн (в 2,7 раза больше).

Подсолнечника собрано 5 млн. тонн (на 31,4% больше), сахарной свеклы – 4,8 млн. тонн (в 2,3 раза больше).

В Украине на 1 октября т.г. в хозяйствах всех категорий производство картофеля снизилось на 6,4%, - до 18 млн. тонн, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Производство овощей снизилось на 0,7% - до 6,2 млн. тонн.

Урожай плодов и ягод составил 1,3 млн. тонн, что на 16,5% больше показателя 2009 г.

Кроме того, урожай винограда составил 233,4 тыс. тонн, что на 20,6% ниже аналогичного показателя 2009 г.