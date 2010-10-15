Аграрии Тернопольской области собрали более 50% сахарной свеклы

Аграрии Тернопольской области на сегодняшний день собрали 66% сахарной свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении агропромышленного развития.

Согласно сообщению, сахарная свекла в области выкопана на площади 34,1 тыс. га, накопано 965,7 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 282,9 ц/га.

Соя обмолочена на площади 15,5 тыс. га (64%), намолочено 23,9 тыс. тонн зерна при средней урожайности 15,4 ц/га.

Подсолнечник обмолочен на площади 9,2 тыс. га (85%), намолочено 11,9 тыс. тонн при урожайности 13 ц/га.

Кукуруза собрана на площади 20,8 тыс. га (34%), намолочено 105,5 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 50,7 ц/га.

Также аграрии области завершают сбор гречихи. Она уже собрана на площади 8,1 тыс. га (97%), намолочено 6,4 тыс. тонн зерна при средней урожайности 7,9 ц/га.