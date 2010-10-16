Порошенко критикует правительство за введение экспортных квот на зерно

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО подверг критике политику правительства по введению квот на экспорт зерна.

В эфире программы «Шустер Live» он сказал, что такое решение правительства неэффективно, поскольку «квоты на вывоз - это коррупционный механизм, за счет которого наживаются те зернотрейдеры, которые покупают дешево зерно у крестьян, держат его до нового года, а затем вывезут, потому что в государстве ничего не покупается».

П.ПОРОШЕНКО считает, что сегодня правительство Украины должно «выйти, например, на рынок сахара и купить его по 6.50 - 6.80 у оптовиков, а это нужно делать немедленно, потому что в январе месяце оптовая цена на сахар будет 8». «А то опять будем потом объяснять людям, что сахар нужно завозить из-за границы», - добавил он. При этом отметил, что «правительство должно действовать компетентно, профессионально, быстро и эффективно».