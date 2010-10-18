«Гермес-Трейдинг»-«УкрАгроКом» увеличила мощности элеваторов на Кировоградщине

Агропромышленная группа «Гермес-Трейдинг»-«УкрАгроКом» увеличила мощности трех элеваторов в Кировоградской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что три общества - «Добронадиевское ХПП», «Королевское ХПП» и «УкрАгроКом» в с. Приютовка одновременно ввели дополнительные мощности на своих предприятиях. Элеваторы оснащены современным оборудованием «GSI Grain System Incorporation», «Shmidt Seeger GMBH» Gamet и т.д.

Инвестиции группы «Гермест-трейдинг»-«УкрАгроКом» в развитие элеваторов Кировоградской области составляет свыше 163 млн. грн. Путем введения второй линии мощностей, элеваторы группы компаний теперь могут хранить около 170 тыс. тонн зерновых, обеспечивая хозяйства региона необходимыми емкостями хранения собранных культур.

Отмечается, что инвесторами запланировано ежегодное принятие зерна около 300 тыс. тонн продукции.

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Гермес-трейдинг»-«Украгроком» владеет полным циклом агропромышленного бизнеса – от выращивания и агропереработки до торговле на внутреннем и на международном рынках.

Агропромышленная компания «Украгроком» обрабатывает землю на площади более 55 тыс. га в центральной части Украины, выращивает культуры, занимается животноводством (скот, птица), а также владеет сахарным заводом в Александрийском районе.

Зерноторговая компания «Гермес-трейдинг» работает на рынке торговли зерновых и масличных с 2002 года по всей территории Украины, имеет представительства в Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях. Центральный офис расположен в Киеве. В распоряжении компании - три современные сертифицированы элеваторы: «Украгроком», «Королевский ХПП» и «ХПП Добранадиивске».

В 2008 году группа компаний «Гермес-трейдинг»-«Украгроком» вошла в рейтинг наилучших сельхозтоваропроизводителей и зерноторговых компаний Украины.