Гостаможслужба заявляет, что не препятствует экспорту зерна из Украины

Государственная таможенная служба Украины заявляет о том, что она не препятствует экспорту зерна.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Гостаможслужбы, переданном агентству УНИАН.

В частности, таможенники отмечают, что заявления Украинской зерновой ассоциации (УЗА) о том, что украинская таможня ограничивает экспорт зерна, не имеют под собой оснований и не отвечают действительности.

«Таможенная служба Украины поддерживает экспорт зерновых культур, никаких задержек их таможенного оформления нет», - говорится в сообщении службы.

В Гостаможслужбе также считают, что заявления УЗА дестабилизировали ситуацию на внутреннем рынке и являются безответственными.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской зерновой ассоциации, начиная с субботы, 16 октября, таможенная служба не выпускает из портов даже уже загруженные суда. В ассоциации отмечают, что поручение остановить отгрузку зерновых дало руководство Государственной таможенной службы.

Справка УНИАН. Эксперты оценивают экспортные возможности Украины в текущем маркетинговом году на уровне 15 млн. тонн. В то же время, по данным на 13 октября т.г., Украина экспортировала 4 млн. тонн зерна.

Министерство экономики Украины разработало проект постановления о внедрении квот на экспорт зерна в объеме 2 702 тыс. тонн до 31 декабря 2010 года. Согласно документу, предлагается квоту на экспорт пшеницы установить в размере 500 тыс. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 200 тыс. тонн, а также по 1 тыс. тонн – ржи и гречки.