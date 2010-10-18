Украина ввела квоты на экспорт зерна и гречки. Соответствующее постановление Кабинета министров Украины от 4 октября 2010 г. № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010г.» размещено на правительственном сайте.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полба в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня опубликования.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензии на экспорт указанной продукции и распределения квот.

Разделение квот осуществляется на основании заявки, поданной Минэкономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме, на протяжении 15 календарных дней после опубликования на официальном веб-сайте Минэкономики информации о начале регистрации заявок.

Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает выводы Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, отмеченного в заявке, и возможности ее экспортировать.

Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, отмеченным в выводах Минагрополитики.

Нераспределенный объем квот подлежит повторному делению.