В Винницкой обл. выросло производство джемов и желе

В январе-сентябре 2010 года предприятия Винницкой области произвели 17,301 тыс. тонн джемов, желе и паст фруктовых, что на 30% или на 3,997 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, рост производства данного вида продукции вызван возросшим спросом на него.

В сентябре 2010 года по сравнению с сентябрем 2009 г. производство джемов, желе и паст фруктовых перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 71%, или на 1,623 тыс. тонн, – до 3,909 тыс. тонн, а по сравнению с августом 2010 г. производство увеличилось на 56,6%, или 1,412 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе 2010 года предприятия Винницкой области произвели 13,392 тыс. тонн джемов, желе и паст фруктовых, что на 21,55%, или на 2,374 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Справка УНИАН. Производством джемов, желе и паст фруктовых в Винницкой области занимаются компания «Аграна Фрут Украина» и Могилев-Подольский консервный завод.