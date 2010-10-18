В Тернопольской обл. продажи сельхозпродуктов на рынках уменьшились

В Тернопольской области за 9 месяцев этого года объемы продаж сельхозпродуктов на рынках уменьшились на 9,5% против аналогичного прошлогоднего показателя при росте цен на 10%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, продукты животноводства подорожали на 5,1%, их продажа уменьшилась на 9%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 11% при росте цен на 22,3%.

Хлебные изделия за 9 месяцев подорожали на 12,8%, их продажи уменьшились на 27,2%. Овощи подорожали на 38,6%, их продажи упали на 3,9%, в частности, свежая капуста подорожала на 79,3%, ее продажи упали на 7,7%, чеснок – в 2 раза, объемы продаж увеличились на 2,7%, лук – в 2,4 разы (-7,1%), морковь – на 68% (-18,9%), свекла – на 65% (-11,2%).

Фрукты и ягоды подорожали на 7,6%, их продали на 0,8% больше, сравнительно с январем-сентябрем прошлого года.

Сахар подорожал в 1,8 раз, продажи упали на 21,12%, масло – на 14,9% при уменьшении продаж на 8,6%. Мясопродукты подешевели на 0,7%, продажи упали на 9,2%. Молокопродукты выросли в цене на 31,2%, их продажа уменьшилась на 7,3%. В частности, молоко подорожало на 45,5% при уменьшении реализации на 17,1%, масло – на 38,8% (-5,4%), сыр кисломолочный – на 19,9% (-12,9%), сметана – на 34,1% (-20,8%). Яйца подорожали на 28,7%, при этом зафиксирован спад их продаж на 44,3%.