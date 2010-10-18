Предприятия Винницкой обл. увеличили производство круп

В январе-сентябре 2010 года предприятия Винницкой области произвели 3,813 тонн круп, что на 18,53% или на 0,596 тонны больше, чем в январе-сентябре 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Рост производства круп в январе-сентябре в Винницкой области состоялся в связи с ростом спроса.

В сентябре 2010 г., по сравнению с сентябрем 2009 г., производство круп перерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 63,84% или 0,475 тыс. тонн – до 0,269 тыс. тонн. По сравнению с августом 2010 года в сентябре 2010 года производство круп сократилось на 54,02% или на 0,316 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2010 года предприятия Винницкой области произвели 2,959 тонн круп, что на 23,29% или на 0,559 тонны больше, чем в январе-июле 2009 года.

Справка УНИАН. Производством круп в Винницкой области занимается 6 предприятий.