В Тернопольской обл. запасы зерна уменьшились на 26,4%

В Тернопольской области запасы зерна на предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, и в сельскохозяйственных предприятиях, по состоянию на 1 октября т.г. сравнительно с 1 октября 2009 г. уменьшились на 26,4% и составили 521 тыс. тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении статистики, из общего запаса зерна запасы пшеницы уменьшились на 18,7% - до 392 тыс. т. Непосредственно в аграрных предприятиях области (кроме малых) было в наличии 359 тыс. т зерна (на 30,3% меньше сравнительно с 1 октября 2009 г.), в т.ч. пшеницы – 261,2 тыс. т (-19,7%).

В среднем в одном сельскохозяйственном предприятии на 1 октября т.г. было в остатке по 893 т зерна (против 1,196 тыс. т на 1 октября 2009 г.). Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия на 1 октября т.г. имели в наличии 162 тыс. т зерна, из них на хранящих предприятиях было 142,1 тыс. т зерновых, на перерабатывающих предприятиях – 19,9 тыс. т.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия в январе-сентябре 2010 года, составляла 1,058 тыс. грн./т.

В целом, зерно закупали у товаропроизводителей по цене, что на 39,7% выше, чем в январе-сентябре 2009 г. По сравнению с январем-сентябрем 2009 года подорожали все виды зерновых культур, кроме овса.

По состоянию на 1 октября т.г. на предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерна, и в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) запасы семян подсолнечника составляли 5,9 тыс. т.