Спирзаводы Винницкой обл. сократили производство спирта на 20%

В январе-сентябре 2010 года спиртовые заводы Винницкой области произвели 2,333 млн. дал спирта, что на 19,9%, или на 0,581 млн. дал меньше, чем в январе-сентябре 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, спад производства спирта в январе-сентябре 2010 года вызван дефицитом сырья.

В сентябре 2010 г. по сравнению с августом 2010 г. производство спирта предприятиями Винницкой области увеличилось на 80,3%, или на 151 тыс. дал., – до 338,9 тыс. дал., а по сравнению с сентябрем 2009 года - сократилось на 29,5%, или 142 тыс. дал.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2010 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 1,604 млн. дал спирта, что на 16,8%, или на 0,325 млн. дал, меньше, чем в январе-июне 2009 года.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области. "Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".