Директором сельхозпредприятия "Браиловское" назначен Труш

Акционеры сельскохозяйственного открытого акционерного общества "Браиловское" назначили директором Ивана ТРУШа.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на официальном сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, И.ТРУШ (акциями предприятия не владеет) ранее занимал должность исполняющего обязанности директора СОАО «Браиловское».

Также акционеры предприятия уволили председателя Набсовета Юрия ГОРДЕЙЧУКА (акциями не владеет) и назначили вместо него Александра ЛАВРИНЕНКО (владеет 0,0000063% акций).

Справка УНИАН. СОАО "Браиловское" (пгт Браилов Винницкой обл.) занимается производством сахарной свеклы, зерновых, молока и мяса, основной поставщик браиловского сахарного завода "Кристалл".

77,71% акций сельскохозяйственного открытого акционерного общества "Браиловское" владеет компания "Турбо Инвест" (г.Киев).

СОАО „Браиловское” 2009 год завершило с 0,339 млн. грн. прибыли против 28,3 млн. грн. убытков в 2008 году.