В Кировоградской обл. запасы кормов сократились на 1%

На 1 октября этого года запасы кормов всех видов на сельхозпредприятиях Кировоградской области (кроме малых) составили 75,4 тыс. тонн (на 0,9% меньше, чем на 1 октября 2009 года), в том числе, концентрированных – 30,2 тыс. тонн (на 6,2% меньше).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось по 10 ц кормов всех видов против 11,4 ц в прошлом году, в том числе, концентрированных – по 4 ц (в 2009 году – 4,8 ц).