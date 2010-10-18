Количество зерна на складах Кировоградской обл. сократилось на 40%

По состоянию на 1 октября этого года на складах сельхозпредприятий Кировоградской области, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, было в наличии 1,138 млн. тонн продукции, что на 39,5% меньше, чем на соответствующую дату 2009 года, в т.ч. пшеницы – 569,7 тыс. тонн, ячменя – 191,6, кукурузы – 306,1 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Непосредственно на складах аграрных предприятий хранилось 365,2 тыс. тонн зерна (в 2 раза меньше), в т.ч. пшеницы – 336,4 тыс. тонн, ячменя – 153,5 тыс. тонн, кукурузы – 86,7 тыс. тонн, ржи – 3 тыс. тонн.

Предприятия, осуществляющие хранение и переработку зерна, имели в наличии 503,2 тыс. тонн зерна (на 13,4% меньше).

Запасы семян подсолнуха на 1 октября 2010 года составляли 365,6 тыс. тонн (на 11,7% меньше, чем на 1 октября 2009 года), из них непосредственно на складах аграрных предприятий (кроме малых) – 163,2 тыс. тонн (на 24,7% больше), на перерабатывающих предприятиях – 202,4 тыс. тонн (на 28,6% меньше).