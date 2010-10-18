«Бисквит-Шоколад» увеличил производство на 9%

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, за январь-сентябрь 2010 года выпустила 46,9 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 9% больше против аналогичного периода прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Объем чистого дохода за январь-сентябрь составил 597 млн. грн., что больше, чем на 26% превышает показатель аналогичного периода 2009 г.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».

В 2009 году предприятия корпорации выпустили 59,5 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 4% больше, чем в 2008 году. В денежном выражении объем производства вырос на 20% и составил 683,4 млн. грн. Объем реализации в 2009 году составил 684,6 млн. грн.