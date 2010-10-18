Ядохимикаты из Херсонской области будут уничтожать в Польше

Дальнейшим обезвреживанием непригодных сельскохозяйственных ядохимикатов и пестицидов, вывезенных из Херсонской области, будет заниматься предприятие «Сарпи Даброва Горница СП ООО» (Польша).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного управления охраны окружающей природной среды в Херсонской области Елена Денисова.

Согласно сообщению, в сентябре 2010 г из Херсонской области вывезено 76,66 тонн непригодных к использованию агрохимикатов. Работы по перезатариванию и вывозу химикатов выполнило ГП «Херсонский региональный центр обращения с опасными отходами».

По данным Минприроды Украины на сентябрь 2010 г на территории Херсонской области хранилось около 1,5 тыс. тонн непригодных ядохимикатов. Согласно программе Минприроды, до конца 2011 года от химикатов планируется очистить 10 регионов Украины и уничтожить свыше 4 тысяч тонн пестицидов.