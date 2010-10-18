В Кировоградской обл. реализация скота и птицы на убой выросла на 12%

В Кировоградской области в январе-сентябре 2010 года от всех категорий сельскохозяйственных товаропроизводителей на перерабатывающие предприятия поступило 12,8 тыс. тонн живого веса скота и птицы, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Поставки молока и молочных продуктов на перерабатывающие предприятия области увеличились на 34,4% - до 28,1 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2010 года доля населения в общем объеме поставок скота и птицы сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 14,3% до 10,7%, молока – увеличилась с 80,2% до 83,1%.

Средний живой вес одной единицы крупного рогатого скота, проданного на перерабатывающие предприятия, составлял 455 кг (в январе-сентябре 2009 года – 461 кг), свиней – 113 кг (в прошлом году – 111 кг).

В структуре реализации скота и птицы на убой сельхозпредприятиями доля свиней составляла 64,5% (в январе-сентябре 2009 года – 57,1%), крупного рогатого скота – 34,9% (41,1%), птицы всех видов – 0,2% (1,2%).