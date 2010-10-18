«Червона Зирка» утроила производство сельхозтехники

В январе-сентябре 2010 года ОАО «Червона Зирка» (г. Кировоград) увеличил производство сельскохозяйственной техники по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза – до 2264 единиц (в январе-сентябре 2009 года – 744 ед.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В то же время реализация продукции заводом «Червона Зирка» за 9 месяцев т.г. по сравнению с прошлогодним показателем увеличилась в 1,6 раз – до 3001 единиц (за 9 месяцев 2009 года – 1847 ед.).

В частности, на территории Украины было реализовано 1264 единицы техники, в Россию экспортировалось 1339 единиц, в другие страны – 398. Доля экспорта по сравнению с январем-сентябрем прошлого года сократилась с 63,7% до 57,9%.

Выручка от реализации продукции без НДС за 9 месяцев 2010 года составила 134,9 млн. грн. (за 9 месяцев 2009 года – 85,1 млн. грн.). Количество уплаченных налогов и сборов увеличилось до 16,9 млн. грн. (за 9 месяцев 2009 года – 13,9 млн. грн.).

Объем капитальных инвестиций в производство за счет собственных средств ОАО «Червона Зирка» в январе-сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,2 раза и составил 31,4 млн. грн. (в январе-сентябре 2009 года – 14,1 млн. грн.).

Среднесписочная численность персонала сократилась с 1597 до 1382 рабочих.

Справка УНИАН. ОАО «Червона зирка» входит в структуру ЗАО «Эльворти ГРУП» вместе с такими предприятиями, как ОАО «Грунтопосевмаш» (Кировоград) и ЗАО «Белинсксельмаш» (Пенза, Российская Федерация). Завод является ведущим предприятием по производству посевной техники на постсоветском пространстве. Его доля рынка в СНГ составляет около 45%.