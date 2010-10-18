В Полтавской обл. производство сельхозпродукции упало на 5,7%

В Полтавской области в январе-сентябре 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства по сравнению с январем-сентябрем 2009 года уменьшилось на 5,7%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 8,7%, в хозяйствах населения - на 2,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики Полтавской области.

По данным управления, за январь-сентябрь 2010 года объем производства продукции животноводства по сравнению с соответствующим периодом 2009 года сократился на 1,7%, в т.ч. в хозяйствах населения - на 5,6%, в аграрных предприятиях - вырос на 2,5%.

В структуре реализации скота и птицы на убой аграрными предприятиями доля крупного рогатого скота составила 44,6% (в январе-сентябре 2009 г. – 48,1%), свиней - 49,7% (35,1%), птицы всех видов – 5,6% (16,7%).

В сельскохозяйственных предприятиях общий объем выращивания скота и птицы уменьшился против января-сентября 2009 г. на 2,2% (на 6,9 тыс. ц), в т.ч. крупного рогатого скота - на 5,2%, птицы - на 57.4%, а свиней увеличилось на 27,9%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на убой в январе-сентябре 2010 г. составило 123,9% (в январе-сентябре 2009 г. – 132,9%).

Среднесуточные приросты крупного рогатого скота на выращивании, откорме и нагуле уменьшились на 6,3%, свиней - на 8,4% и составляли соответственно 444 г и 339 г.