В Полтавской обл. запасы зерна уменьшились на 19,2%

В Полтавской области по состоянию на 1 октября в сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 1109,6 тыс. т зерна (на 19,2% меньше против 1 октября 2009 года.)

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, из 1109,6 тыс. т зерна – 313,5 тыс. т пшеницы, 146,5 тыс. т ячменя, 40,0 тыс. т ржи, 555,1 тыс. т кукурузы.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 542,3 тыс. т зерна (на 20,9% меньше прошлогодгнго), в т.ч. 158,7 тыс. т пшеницы, 114,0 тыс. т ячменя, 216,6 тыс. т кукурузы, 4,5 тыс. т ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 567,3 тыс. т зерна (на 14,7% меньше), в т.ч. зернохранящие – 485,2 тыс. т (на 4,8% меньше).

Запасы семян подсолнечника составляли 366,8 тыс. т (на 28,7% больше, чем на 1 октября 2009 г.), из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 202,4 тыс. т (на 83,0% больше), на предприятиях, осуществляющих его переработку и хранение, – 164,4 тыс. т (на 5,8% меньше, чем в прошлом году).