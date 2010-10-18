В Полтавской обл. количество кормов уменьшилось на 6,6%

В Полтавской области на 1 октября 2010 года в аграрных предприятиях, занимающихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 303,6 тыс. т кормовых единиц, что на 6,6% меньше, чем на 1 октября 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, в расчете на одну условную голову крупного скота приходилось 13,0 ц корм. Ед. (на 1 октября 2009 г. - 13,9 ц корм. ед.)

На начало октября 2010 года хозяйствами населения содержалось 45,1% общей численности крупного рогатого скота (на 1 октября 2009 г. – 45,0%), в т.ч. коров - 53,6% (55,4%), а также свиней содержалось 49,5% (50,3%), овец и коз – 87,1% (88,0%), птицы всех видов – 65,5% (63,4%).