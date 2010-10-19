Постановление о квотах на зерно вступило в силу

Постановление Кабинета министров о квотах на экспорт зерна и гречки опубликовано сегодня в газете «Урядовый курьер». Таким образом, оно вступило в силу.

Как сообщал УНИАН, соответствующее постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.» Кабинета министров Украины принято 4 октября 2010 г. под № 938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полба в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензии на экспорт указанной продукции и распределения квот.

Разделение квот осуществляется на основании заявки, поданной Минэкономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме, на протяжении 15 календарных дней после опубликования на официальном веб-сайте Минэкономики информации о начале регистрации заявок.

Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает выводы Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, отмеченной в заявке, и возможности ее экспортировать.

Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, отмеченным в выводах Минагрополитики.

Нераспределенный объем квот подлежит повторному делению.

Как пишет Дело, участники рынка восприняли такой формат деления без энтузиазма. «Даже аукцион – честный, открытый аукцион - был бы предпочтительней» - прокомментировал один из трейдеров.

Как отмечает генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа, в предыдущие годы были случаи когда квоту получали компании, не имеющие достаточных объемов зерна, неизвестные рынку и даже отстаиваемый трейдерами «исторический» принцип не был этому помехой. «По большому счету неважно, как именно будет делиться квота, главное чтоб это было максимально открыто и прозрачно» - говорит он.

Цены устремились вниз В текущем сезоне экспортный потенциал Украины исходя из урожая в 40 млн тонн оценивается на уровне 12,7-15 млн тонн. «Их этого объема мы экспортировали всего 4 млн. тонн, - говорит президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. – О какой угрозе продовольственной безопасности можно говорить?».

Однако количество зерна на внутреннем рынке –вопрос второстепенный. В первую очередь чиновников волнует цена зерна, как фактор роста цен на продовольственные товары и с этой точки зрения введение квот выглядит логичным и эффективным.

Скорее всего, в ближайшее время предложение зерна активизируется со стороны небольших производителей. «В первую очередь продают те, кому негде хранить, и нет возможности придержать зерно» - говорит Геннадий Новиков, глава Аграрного союза Украины. В тоже время спрос со стороны трейдеров вряд ли будет активным – даже ввиду перспективы открытия экспорта после нового года.

Таким образом, аграрии смогут продать зерно лишь государству в лице Аграрного фонда, Укрспирта, и других госкомпаний, и будут вынуждены соглашаться на выставленные ими цены – сейчас это около 1500 грн за тонну продовольственного зерна. Кроме того, пока остается открытым вопрос есть ли у госструктур средства на закупки. «До сих пор Аграрный фонд на рынке практически отсутствовал»- говорит глава Союза аграрных бирж Украины Борис Беренштейн.

По состоянию на 18 октября в Украине собрали 38,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. .

Средняя урожайность составила 27,4 ц/га.