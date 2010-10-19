В Аграрном фонде 1,6 млн. тонн зерна

В Аграрном фонде на сегодняшний день накоплено 1,6 млн. тонн зерна.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в ходе рабочей поездки в Николаевскую область.

Глава правительства в очередной раз подчеркнул, что государство обеспечит необходимые запасы зерновых в госрезерве и Аграрном фонде с тем, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в начале октября т.г. заявил, что государство сформировало достаточный запас зерна для стабилизации цен на хлеб.

По данным Госкомстата, в Украине на 1 октября этого года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 17,9 млн. тонн зерна, что на 24% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.