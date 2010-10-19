Азаров поручил собрать в следующем году хороший урожай

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что осенне-полевые работы в Украине должны быть завершены таким образом, чтобы обеспечить высокий урожай в следующем году.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Николаевской обладминистрации по вопросу экономического развития региона.

«Задача областных и районных администраций – обеспечить завершение осенне-полевых работ таким образом, чтоб мы с вами имели хороший урожай на будущий год и оптимальную структуру этого урожая», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в следующем году абсолютно недопустимо сокращать посевные площади под гречиху. «В последнее время произошли перекосы, когда мы стали производить меньше того, что можем производить. Например, та же гречка. Сократились объемы посевных площадей под гречку. Конечно, мы в следующем году не допустим этого», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что гречки в следующем году необходимо произвести с запасом. «Мы ее произведем столько, сколько нам необходимо. И даже больше, чтобы был запас», - сказал глава правительства. Излишек, отметил премьер-министр, будет закуплен в госрезерв.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской аграрной конфедерации, Украина в новый 2010/2011 маркетинговый год вошла почти без конечных остатков гречихи, поскольку выращивание этой культуры на протяжении последних лет было низкорентабельным. Кроме того, объем выращивания снижался. Соответствующим образом складывалась и ценовая ситуация: цена на гречишную крупу в розничной сети достигала 16-18 грн. за кг.

По прогнозам УАК, при такой благоприятной конъюнктуре производители гречихи, даже без государственной поддержки, будут заинтересованы увеличивать посевные площади под урожай 2011 года.