Украина может экспортировать 2 млн. тонн шрота и жмыха подсолнечника – эксперты

Украина остается уверенным лидером мирового экспорта подсолнечного масла и шрота. Об этом заявила эксперт «АПК-Информ» Ирина ОЗИП в ходе своего выступления на конференции "Oilseeds & Oils 2010" 18 октября в Стамбуле, сообщает «АПК-Информ».

По данным ИА "АПК-Информ", в минувшем 2009/10 МГ украинскими предприятиями было переработано порядка 7,28 млн. тонн подсолнечника и произведено около 2,94 млн. тонн шрота и жмыха подсолнечника, что является абсолютным рекордом для страны.

Благодаря растущему производству подсолнечного шрота, доля экспорта с каждым годом увеличивается. Так, в текущем сезоне прогнозируется ее рост до 72%.

В частности, экспорт шрота подсолнечника из Украины в 2009/10 МГ составил 2,06 млн. тонн, что демонстрирует рост по сравнению с показателем предыдущего сезона (около 2 млн. тонн).

Что касается перспектив сезона-2010/11, согласно октябрьскому прогнозу аналитиков ИА "АПК-Информ", экспортный потенциал шрота и жмыха подсолнечника из Украины составляет 2 млн. тонн, что хоть и ниже показателя текущего сезона, однако все же сохраняет за страной лидерство в объемах мирового экспорта данного продукта. В частности, на долю Украины приходится 55% от общего объема мирового экспорта подсолнечного шрота в среднем за предыдущие три сезона.

По словам И.ОЗИП, основными покупателями шрота и жмыха подсолнечника украинского производства в текущем сезоне являются Беларусь, Турция и Израиль.