Экспортеры приостановили закупку зерновых - "АПК-Информ"

Экспортно ориентированные компании, работающие на рынке зерновых в Украине, практически полностью приостановили закупки.

Об этом УНИАН сообщили в ИА "АПК-Информ".

Согласно сообщению, основная причина прекращения закупок – ожидание разъяснения ситуации относительно порядка распределения квот, а также уточнения дальнейших «правил игры».

Операторы рынка сообщают, что с 15 октября т.г. Государственная таможенная служба Украины вновь без предъявления каких-либо официальных документов предприняла меры по ограничению экспорта зерна, хотя в самом ведомстве это отрицают.

В то же время сообщается, что задержке подверглись даже «затаможенные» суда (инцидент имел место в Херсоне).

По мнению участников рынка, до момента распределения квот активизации экспортной торговли в Украине ожидать не стоит.

Как сообщал УНИАН, 19 октября т.г. в Украине вступило в силу постановление о введении квот на экспорт зерна.