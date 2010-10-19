«Львовский опытный нефтемаслозавод» должен оплатить 71,9 млн. грн. за загрязнение воды

Государственная экологическая инспекция во Львовской области предъявила Открытому акционерному обществу «Львовский опытный нефтемаслозавод» претензию о возмещении убытков в размере 71,9 миллиона гривен, причиненных государству в результате нарушения требований природоохранного законодательства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства охраны окружающей природной среды.

Согласно сообщению, инспекционная проверка выявила, что «Львовский опытный нефтемаслозавод» осуществил загрязнение воды на территории с. Грибовичи Жовковского района Львовской области, чем нарушил Закон Украины «Об охране окружающей природной среды» и Водный кодекс Украины. Средства должны быть перечислены в местный бюджет с. Грибовичи.

В случае отказа предприятия от добровольного возмещения убытков в месячный срок Госэкоинспекция намерена подать иск в хозяйственный суд Львовской области.

Как отметил министр охраны окружающей природной среды Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ, утечка кислых гудронов из резервуаров на Львовском мусорохранилище продолжается. По его словам, необходимо решать эту проблему как можно скорее в связи с высоким уровнем угрозы для окружающей среды и людей.

Как сообщал УНИАН, 14 октября пресс-служба Минприроды сообщила, что ОАО «Львовский опытный нефтемаслозавод», который около 30 лет сливает свои отходы в местные водные резервуары, расположенные на его территории, мешает министерству начать работы по предупреждению экологической катастрофы.

“Предприятие, которое на сегодняшний день официально признано банкротом, планирует продать кислые гудроны, накопившиеся в процессе производственной деятельности завода. Между тем, загрязнение продолжается: в резервуарах постоянно фиксируется снижение уровня жидкости. Гудроны просачиваются в подземные воды вблизи сел Збиранка и Сороки (Жовковский район). Местные жители страдают от загрязнения колодцев и воздуха. Также существует угроза попадания опасного вещества в реку Малаховка, впадающую в реку Полтву”, - отмечалось в сообщении.

В связи с этим Минприроды требовало допустить своих специалистов к резервуарам с кислыми гудронами для срочного предупреждения экологической катастрофы.

В свою очередь на заводе сообщили, что готовы допустить к накопителям кислых гудронов специалистов из экологической экспертизы. Экспертиза имеет целью определить, какая технологическая процедура сбора, транспортировки и утилизации гудроновых резервуаров будет наиболее безопасной для окружающей среды.

*** Кислый гудрон - отходы, которые образуются при очистке некоторых нефтепродуктов (например, смазочных масел) концентрированной серной кислотой. Это вязкая жидкость черного цвета, содержащая, вместе с органическими веществами, 15-70% серной кислоты. Применяют в производстве битума, в качестве дорожно-строительного материала, смягчителя в резиновой промышленности и др.