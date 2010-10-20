Азаров надеется, что парламент примет закон об аукционах квот на экспорт зерна

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что Верховная Рада Украины примет закон о реализации на аукционах квот на экспорт зерна.

Об этом он заявил вчера на брифинге.

«Мы надеемся, что на этой неделе закон будет проголосован и эта норма сразу же вступит в силу», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день перераспределением квот занимается Министерство экономики и процедуры проходят «абсолютно прозрачно, с минимальным ущербом для экспортной отрасли».

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2010 г. Кабинет Министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.