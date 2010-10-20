Азаров: квоты на экспорт зерна отменят после формирования резервов

Правительство отменит квоты на экспорт зерна после того, как будут сформированы необходимые резервные запасы в Госрезерве и Аграрном фонде.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил 19 октября на брифинге в Херсоне.

«Как только создаем резервы и смотрим на запасы зерна в стране, то открываем рынок. Мы же не враги своим собственным селянам и зернотрейдерам», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил сожаление, что зернотрейдеры не пошли навстречу правительству в вопросе содействия по формированию запаса зерна в стране.

«Мы говорили им: давайте вместе договоримся, создадим запасы зерна, но, к сожалению, они не пошли на это. Вот пришлось такие меры и реализовывать (вводить квоту на экспорт – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2010 г. Кабинет министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречки установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.