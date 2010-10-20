В Херсонской обл. выросли в сентябре закупочные цены на зерно

В Херсонской области закупочные цены на зерно в сентябре текущего года выросли к среднегодовым на 38,2% - до 1,523 тыс. грн. за тонну.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, закупочные цены выросли к среднегодовым на пшеницу на 43% (до 1,561 тыс. грн. за тонну), кукурузу – на 10,7% (до 1,266 тыс. грн/т), подсолнечник - на 2,6% (до 2,574 тыс. грн/т)

В то же время, сентябрьские закупочные цены на сою и рапс сократились к среднегодовым на 6,6% (до 2,423 тыс. грн/т) и 6,8% (до 2,349 тыс. грн./т), соответственно.