Минэкономики начало прием заявок на лицензии на экспорт зерна
Министерство экономики Украины начало прием заявок на получение лицензии на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно сообщению, заявки принимаются с 20 октября по 3 ноября включительно.
Как сообщал УНИАН, постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.» Кабинета министров Украины принято 4 октября 2010 г. под №938.
Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полба в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.
Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.
Документом утвержден также порядок выдачи лицензии на экспорт указанной продукции и распределения квот.
Разделение квот осуществляется на основании заявки, поданной Минэкономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме, на протяжении 15 календарных дней после опубликования на официальном веб-сайте Минэкономики информации о начале регистрации заявок.
Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает выводы Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, отмеченного в заявке, и возможности ее экспортировать.
Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, отмеченным в выводах Минагрополитики.
Нераспределенный объем квот подлежит повторному делению.