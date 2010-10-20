«КОНТИ» увеличила реализацию продукции на 29%

Группа «КОНТИ», крупный производитель кондитерских изделий, по предварительным итогам января-сентября т.г. увеличила объем реализации на 29% против аналогичного периода прошлого года - до 2,7 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что общий объем производства кондитерских изделий Группой «КОНТИ» за январь-сентябрь т.г. увеличился на 10,2%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составил 170,6 тыс. тонн.

Отмечается, что доля компании «КОНТИ» в общем объеме производства кондитерских изделий в Украине по итогам девяти месяцев увеличилась с 14,4% до 15,8%.

Справка УНИАН. Компания «КОНТИ» основана в 1997 году. В состав Группы «КОНТИ» входит ЗАО «ПО «КОНТИ» и ЗАО «КОНТИ-РУС». Основные производственные активы группы: Донецкая, Горловская, Константиновская кондитерские фабрики – в Украине и Курская КФ – в России.

Основные ТМ Группы: AMOUR (шоколад Dolci, шоколадные конфеты EsfeRo, орехи в шоколаде AMOUR), Bonjour, «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», «BisKonti», «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».