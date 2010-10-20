Еврокомиссия призывает Украину обеспечить прозрачность на рынке зерновых

Европейская комиссия призывает Украину обеспечить прозрачность на рынке зерновых.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Джон КЛЕНСИ, комментируя введенное Украиной квотирование на экспорт зерновых.

“Эта мера – суверенное решение. Однако как член Всемирной торговой организации (ВТО) Украина должна предупреждать о таких мерах и обосновывать их, а мы потом внимательно проанализируем и проверим их на соответствие международным правилам торговли”, – сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле, а также соглашением ВТО по сельскому хозяйству, существует очень небольшое количество причин, которые могут быть основанием для введения количественных ограничений на торговлю сельскохозяйственной продукцией, в частности зерновыми.

“ЕС просит Украину обеспечить прозрачность и предсказуемость на рынке зерновых в интересах как потребителей, так и экономических операторов. ЕС официально проинформировал украинскую власть об этом в августе”, – сказал Дж.КЛЕНСИ.

Он также отметил, что службы Еврокомиссии еще оценят детали принятых мер, в частности, дату вступления в силу и ретроспективный эффект, и передадут, “если будет нужно, весомый мессидж украинской власти”.

Представитель Еврокомиссии также высказал мнение о том, что такие решения украинской власти влияют на двусторонние переговоры о создании зоны свободной торговли.

“Введение ограничительных торговых мер по меньшей мере противоречит духу высокого уровня либерализации, на который направлена зона свободной торговли”, – сказал Дж.КЛЕНСИ.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2010 г. Кабинет Министров Украины принял постановление № 938 «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.».

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы объемом 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Квота на экспорт гречихи установлена в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены до 31 декабря 2010 г.