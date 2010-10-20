Аграрии Кировоградской области засеяли озимыми 90% площадей

По состоянию на 20 октября аграрии Кировоградской области засеяли озимыми культурами 390,2 тыс. гектаров, что составляет 90% от плана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного комплекса Кировоградской областной администрации.

Согласно полученной информации, объемы посевных работ превысили прошлогодние показатели: по состоянию на аналогичную дату 2009 года в области было засеяно 102% прогнозируемых площадей (372,5 тыс. га). В этом году планируется засеять озимыми культурами 432,1 тыс. га.

«Озимой пшеницей засеяно 289,9 тыс. га, ячменем – 96,2 тыс. га, рожью – 2,9 тыс. га. Под зеленый корм для скота засеяно 1,3 тыс. га», сообщили в управлении.

В области продолжаются пашня на зябь под урожай 2011 года: из 1,3 млн. гектаров вспахано 884,7 тыс. га (86%), в том числе глубоко – 23,2 тыс. га.