Минпромполитики предлагает реализовать 5 млрд. куб. м газа азотным предприятиям по льготным ценам

Министерство промышленной политики Украины предлагает обязать ОАО «Укрнафта» и НАК «Нафтогаз Украины» реализовать химическим предприятиям, производящим азотные удобрения, 4,928 млрд. куб. м газа по льготным ценам для стабилизации аграрного производства и недопущения роста цен на продовольственные товары.

Об этом сказано в проектах постановлений Кабинета министров Украины, разработанных Минпромполтиики во исполнение поручений правительства от 1 октября.

Согласно копиям документов, текстами которых располагает УНИАН, министерство предлагает, в частности, обязать «Укрнафту» реализовать азотным предприятия 2,128 млрд. куб. м газа по цене 1633,3 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

«Установить, что ОАО «Укрнафта» реализует предприятиям химической отрасли природный газ в объеме 2128 млн. куб. м для производства минеральных удобрений при условии их поставок товаропроизводителям агропромышленного комплекса для удовлетворения нужд населения в сельскохозяйственной продукции по ценам, рекомендованным Минпромполитики», - сказано в проекте постановления правительства «О создании благоприятных условий для обеспечения населения продовольственными ресурсами по оптимальным ценам».

Проектом данного постановления также предусматривается поручение Министерству финансов совместно с Министерством топлива и энергетики подготовить соответствующие изменения в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», которыми разрешить в качестве исключения реализацию газа собственной добычи химическим предприятиям.

Другим проектом постановления Кабмина Минпромполитики предлагает обязать НАК «Нафтогаз Украины» реализовать азотным предприятиям в период с октября т.г. по июль 2011 года 2,8 млрд. куб. м газа по цене, не превышающей 135 долл. за тыс. куб. м (без НДС, сбора к утвержденному тарифу на газ в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку, распределение и поставку газа по регулируемому тарифу).

Напомним, в настоящее время предельная цена реализации газа химическим предприятиям, установленная НКРЭ на октябрь, составляет 2187,2 грн. за тыс. куб. м (без НДС, целевой надбавки, тарифов на транспортировку и поставку газа по регулируемому тарифу). Химические предприятия поставлены в равные условия с другими промышленными предприятиями, закупающими газ по такой же цене.

Статьей 3 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» установлено, что газ собственной добычи реализуется исключительно для нужд населения Украины.