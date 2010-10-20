В Херсонской обл. производство сельхозпродукции выросло на 7,2%

В Херсонской области общее производство продукции сельского хозяйства в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выросло на 7,2%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, в частности, рост производства сельхозпродукции в сельхозпредприятиях составил 6,8%, в хозяйствах населения – 7,5%.

При этом объем производства продукции растениеводства за 9 месяцев текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2009 года увеличился на 9,4%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – на 6,4%, в хозяйствах населения – на 12,2%.

Также за 9 месяцев 2010 года объем производства продукции животноводства против соответствующего периода 2009 года вырос на 1,1%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях вырос на 9,8%, а в хозяйствах населения сократился на 1%.