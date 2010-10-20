В Херсонской обл. запасы кормов выросли на 1,4%

В Херсонской области на 1 октября текущего года по сравнению с данными на аналогичную дату в 2009 году запасы кормов всех видов в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) выросли на 1,4% и составляли 510,8 тыс. ц кормовых единиц.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, запасы концентрированных кормов составляют 231,4 тыс. ц корм. ед., что на 0,4% меньше, чем год назад.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось 6,5 ц кормовых единиц кормов всех видов (концентрированных кормов – 2,9 ц корм. ед).