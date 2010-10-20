В Херсонской обл. производство вин сократилось на 27%

В Херсонской области производство вин в январе-сентябре 2010 года сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило до 278,6 тыс. декалитров.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в сентябре т.г. производство вин сократилось на 75,7% по сравнению с сентябрем прошлого года, а по сравнению с августом т.г. – на 84,4%.