В Херсонской обл. вылов рыбы снизился на 5,7%

В Херсонской области вылов рыбы и других водных ресурсов в январе-сентябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году сократился на 5,7% - до 2,222 тыс. тонн.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области.

При этом вылов рыбы во внутренних водоемах региона за указанный период сократился к прошлогодним показателям на 11,2% - до 0,72 тыс. тонн.